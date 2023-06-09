Фальков назвал строящийся кампус УрФУ конкурентным преимуществом Урала

Первую часть объектов планируют возвести до конца 2023 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Кампус Уральского федерального университета, который возводится в Новокольцовском районе Екатеринбурга, станет конкурентным преимуществом для Свердловской области и России в целом. Такое мнение в пятницу высказал журналистам глава Минобрнауки России Валерий Фальков во время рабочей поездки на площадку кампуса.

"Мне кажется, в первую очередь это [строительство кампуса] очень много даст стране и региону. Такого рода кампусы, конечно, совершенно другую создают среду для обучения, творчества, занятия спортом, отдыха. И сегодня Екатеринбург как город и в целом [Свердловская] область очень привлекательны для талантливых людей со всего мира - из-за рубежа и России. Мне кажется, что появление такого кампуса - это конкурентное преимущество для университета, города и всей страны", - сказал он.

"Темпы строительства выдерживаются в полном объеме. Сложно было поверить, что за столь короткий срок мы сможем это сделать. Но у нас хорошая команда - команда строителей, проектировщиков. "Синара-Девелопмент", городские власти, областные власти, университет", - добавил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Генеральный директор группы "Синара" Михаил Ходоровский уточнил, что компания "Синара-Девелопмент" приступила ко второму этапу возведения кампуса - строительству учебных корпусов. Завершить работы планируют до конца 2025 года.

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров отметил, что благодаря созданию кампуса в Екатеринбурге сокращается дефицит мест в студенческих общежитиях.

Новый кампус УрФУ возводится в Новокольцовском районе Екатеринбурга благодаря национальному проекту "Наука и университеты", реализуемому Минобрнауки России. Здесь развернут площадки двух институтов УрФУ - радиоэлектроники и информационных технологий, экономики и управления, а также вузовского лицея - Специализированного учебно-научного центра. Планируется, что университет получит первую часть объектов кампуса до конца 2023 года. Дорожная карта создания кампуса мирового уровня в Свердловской области первой прошла согласование в министерстве.

Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году создать сеть из 25 современных кампусов, 17 из них уже находятся на разной стадии реализации. Для создания кампусов ранее были проведены два отбора заявок, в рамках которых выбрали 17 проектов: восемь - в 2021 году, девять - в 2022 году. Это позволит создать более 61 тыс. мест для подготовки кадров в соответствии с направлениями региональных стратегий социально-экономического развития, а также увеличит долю обучающихся, систематически занимающихся наукой молодых преподавателей и ученых.