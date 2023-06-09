В Запорожской области создали народное ополчение

Его участники вместе с полицией и комендатурой будут патрулировать населенные пункты региона

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Первые участники народного ополчения Запорожской области, которые будут патрулировать населенные пункты региона совместно с полицией и комендатурой, приняли присягу. Об этом сообщил в пятницу врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"В Запорожской области создано народное ополчение, которое совместно с органами полиции и военной комендатуры заступит на патрулирование и охрану правопорядка в населенных пунктах Запорожской области. Сегодня первые ополченцы приняли присягу на верность Запорожской области и жителям нашего региона. Уверен в открытости сердец наших земляков, их стойкости и желании помогать. Эти качества особенно ярко проявляются в трудные времена", - написал он в Telegram-канале.

В марте 2023 года Балицкий подписал указ "О формировании Народного ополчения Запорожской области", задачами которого должны стать охрана общественного порядка и объектов жизнеобеспечения региона, а также защита государственной собственности и имущества граждан. Глава региона тогда уточнил, что добровольцы будут проходить службу без отрыва от основного места работы. В народное ополчение добровольно могут вступить все совершеннолетние граждане РФ и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории области.