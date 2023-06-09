Рабочая группа по СВО и фонд "Защитники Отечества" будут вместе помогать ветеранам

В регионах у рабочей группы закреплены координаторы, которые будут оказывать содействие сотрудникам филиалов фонда, сообщил глава группы Андрей Турчак

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Координаторы рабочей группы по вопросам спецоперации (СВО) в регионах РФ и руководители филиалов госфонда "Защитники Отечества" выстроят систему взаимодействия, которая позволит комплексно решать вопросы и оказывать адресную помощь ветеранам СВО и их семьям. Об этом заявил глава рабочей группы Андрей Турчак, комментарий которого в пятницу приводит пресс-служба партии "Единая Россия".

Вопросы взаимодействия рабочей группы по СВО и госфонда "Защитники Отечества", в том числе на законодательном уровне, в ходе рабочей встречи обсудили Турчак и председатель фонда Анна Цивилева.

"Мы с вами делаем одно общее дело. И направлений нашего взаимодействия много. Важно максимально эффективно использовать ресурсы фонда, нашей рабочей группы, компетенции, которые мы за эти полгода наработали. Основная наша задача - законотворческая. И здесь фонду мы можем подставить плечо", - отметил Турчак во время рабочей встречи с Цивилевой.

Турчак также сообщил, что в регионах у рабочей группы закреплены координаторы, которые будут оказывать содействие сотрудникам филиалов фонда. "Мы тесно работаем с региональными ЦУРами, с АНО "Диалог". Еженедельно формируется "тепловая карта" основных проблем - и в целом по стране, и в разрезе каждого региона. Я думаю, что эта информация будет полезна как региональным филиалам фонда, так и на федеральном уровне", - сказал глава рабочей группы.

Цивилева отметила, что с момента работы филиалов фонда в регионах с 1 июня его координаторы получили более четырех тысяч обращений. "Много вопросов юридического толка, они касаются федеральных и региональных выплат, особенно в новых регионах, а также получения удостоверения ветерана боевых действий и прохождения военно-врачебной комиссии при получении статуса инвалида боевых действий. Наши социальные координаторы берут все обращения в работу и максимально оперативно их отрабатывают", - подчеркнула Цивилева.

В завершение встречи глава рабочей группы по СВО и председатель фонда "Защитники Отечества" договорились совместно провести первое заседание группы по законотворчеству наблюдательного совета фонда.