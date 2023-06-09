Развожаев предупредил жителей Севастополя о стрельбе во время тренировки флота

По словам главы города, население может слышать громкие звуки

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей о громких звуках в городе, вызванных тренировкой расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота. Об этом он написал в пятницу в своем Telegram-канале.

"На Северном молу ориентировочно с 11:30 флот будет проводить очередную тренировку расчетов ППДО с практической стрельбой", - написал он.

Севастополь является главной базой Черноморского флота. Город периодически подвергается атакам беспилотников. Одна из последних атак была совершена 7 мая, тогда один дрон потерял управление и упал в лесополосе на окраине Севастополя, два других были сбиты над морем.