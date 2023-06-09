В Краснодарском крае прогнозируют ливни

В регионе объявили штормовое предупреждение

КРАСНОДАР, 9 июня. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют ливни в сочетании с грозой и порывами ветра до 23 м/с в Краснодарском крае до 12 июня, возможны подъемы уровня воды в реках, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарском краю в пятницу.

"Штормовое предупреждение по комплексу метеорологических явлений на территории Краснодарского края. Вечером 9 июня и до конца суток, а также в течение суток 10, 11 и 12 июня местами в крае (исключая муниципальное образование Сочи - зона прогнозирования ФГБУ "СЦГМС ЧАМ") ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с", - говорится в сообщении.

На реках Мостовского, Лабинского, Курганинского, Усть-Лабинского, Отрадненского, Апшеронского, Туапсинского районов и в Геленджике возможны подъемы уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.

Ранее из-за ливней и подъемов рек в регионе произошли подтопления. В оперативном штабе Краснодарского края сообщали, что в Новокубанском районе в общей сложности подтопило 176 придомовых территорий, в 56 из них вода зашла в дома. Вода полностью сошла 7 июня. В Мостовском районе градом побило крыши 47 домов. А с селом Никитино и поселком Кировский, которые ранее оказались отрезанными из-за размытия мостов, организована временная переправа, мостовые переходы восстанавливают.