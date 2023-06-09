В Москве более 98 тыс. девятиклассников сдают экзамен по математике

Результаты участники узнают не позднее 17 июня

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Более 98 тыс. девятиклассников в Москве сдают основной государственный экзамен (ОГЭ) по математике, результаты школьники смогут узнать не позднее 17 июня. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"В Москве 9 июня проходит основной государственный экзамен (ОГЭ) по математике. В этом году на него зарегистрировались более 98 тыс. выпускников. На выполнение всей работы отведено 3 часа 55 минут. Все задания составлены на основе школьной программы, и каждый участник может успешно их выполнить. Главное - не волноваться и быть уверенным в своих знаниях" - сказал первый заместитель директора Московского центра качества образования столичного департамента образования и науки Андрей Постульгин.

Он напомнил школьникам, что по сравнению с 2022 годом структура и содержание контрольных измерительных материалов ОГЭ по математике не изменились. Работа состоит из двух частей, всего в ней 25 заданий.

Первая часть (базового уровня сложности) содержит 19 заданий, на которые нужно дать краткий ответ. Во второй части представлены задания повышенного и высокого уровней сложности из различных разделов математики. На шесть заданий нужно дать развернутый ответ (четыре задания повышенного уровня сложности и два - высокого).

"На экзамене участники могут пользоваться линейкой, не содержащей справочной информации, а также справочными материалами с главными формулами курса математики образовательной программы основного общего образования. Эти материалы участникам выдали на экзамене вместе с контрольными измерительными материалами. А вот калькулятором пользоваться нельзя", - уточнили в пресс-службе.

Результаты участники узнают не позднее 17 июня в личном кабинете на портале mos.ru или в своей образовательной организации. Следующий экзамен школьники сдадут 14 июня. Это будет ОГЭ по выбору - по литературе, физике, географии или информатике.