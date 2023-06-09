Туроператоры не получали просьб о досрочном прекращении отдыха в Египте

У побережья Хургады 8 июня при нападении акулы погиб россиянин

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российские туроператоры не получают просьб от клиентов о досрочном прекращении отдыха в Египте после инцидента с нападением акулы на россиянина в Хургаде. Об этом сообщили опрошенные ТАСС представители турбизнеса.

"Запросов на досрочное прекращение отдыха нет. Всех отдыхающих просят соблюдать правила и требования спасателей и сохранять разум и бдительность в воде", - рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист".

Клиенты туроператора Anex Tour находятся в безопасности, отметили в пресс-службе компании. Гиды были дополнительно проинструктированы и находятся на связи с туристами. Также для отдыхающих был проведен дополнительный инструктаж касаемо правил безопасности на отдыхе.

"На сегодняшний момент можем сказать, что первая реакция туристов на произошедший инцидент спокойная и не носит панический характер. Аннуляций и просьб о досрочном прекращении отпуска мы не наблюдаем, ситуация с продажами и бронированиями штатная. Люди продолжают свой отдых в отелях", - подчеркнули в компании.

Ранее генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев сообщил, что гражданин России погиб в четверг в результате нападения на него акулы в Красном море у побережья Хургады. Российский дипломат отметил, что погибший не был туристом, а на постоянной основе проживал на территории Египта.