Сотрудники медучреждений смогут посмотреть фильм "Вызов" за полцены в кино

Акцию приурочили ко Дню медицинского работника в России

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Сотрудники медицинских учреждений и студенты профильных вузов смогут посмотреть драму "Вызов" в кинотеатрах за полцены по случаю профессионального праздника. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Первого канала.

День медицинского работника в России отмечают ежегодно в третье воскресенье июня, в 2023 году он выпадает на 18 июня.

"С 12 по 25 июня сотрудники медучреждений смогут приобрести билет на фильм "Вызов" за половину цены", - говорится в сообщении.

Киноакцию по случаю праздника проводят Первый канал, "Главкосмос", госкорпорация "Роскосмос", студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр Start и компания "Централ Партнершип". Она пройдет во всех кинотеатрах России, принять участие смогут сотрудники медучреждений при предъявлении профессионального удостоверения. Также скидка распространяется на студентов медицинских учебных заведений, добавили в пресс-службе.

"Вызов" - первый художественный фильм, снятый в космосе, на Международной космической станции. Как сообщили в пресс-службе Первого канала, на данный момент картину посмотрели уже почти 5,4 млн зрителей, сборы превысили 1,7 млрд рублей.

По сюжету фильма женщине-врачу в силу обстоятельств придется за месяц подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС для спасения жизни космонавта. Для проведения съемок 5 октября 2021 года в космос на корабле "Союз МС-19" на МКС отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. В съемках также принимали участие космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. Новицкий, Пересильд и Шипенко 17 октября 2021 года вернулись на Землю на спускаемом аппарате корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18"). Шкаплеров и Дубров вернулись со станции 30 марта. В фильме также снялись Милош Бикович, Владимир Машков и другие. В широкий прокат картина вышла 20 апреля.