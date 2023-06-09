Многофункциональный торговый комплекс площадью 10,5 тыс. кв. м построят на западе Москвы

На участке предусмотрены торговый центр, ветеринарная клиника и объекты бытового обслуживания

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Многофункциональный торговый комплекс планируется построить на участке площадью 0,42 га в районе Раменки в Западном административном округе (ЗАО) Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

"На улице Лобачевского, вблизи вл. 106 - район Раменки, ЗАО - инвестор построит многофункциональный торговый комплекс. <...> На земельном участке площадью 0,42 га предусмотрено строительство многофункционального комплекса суммарной поэтажной площадью 10,5 тыс. кв. м. Здесь предусмотрены торговый центр, ветеринарная клиника, объекты бытового обслуживания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что земельный участок сейчас свободен от застройки. "Заявителем выступило ООО "ТД Лобачевский". Рядом девелопер "Донстрой" возводит жилой комплекс "Событие", поэтому многофункциональный центр обеспечит товарами и услугами первой необходимости жителей нового микрорайона", - цитирует пресс-служба председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову.