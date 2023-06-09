"Росэнергоатом" заявил, что Гросси могут намеренно сообщать о критической ситуации на ЗАЭС

Советник гендиректора концерна Ренат Карчаа отметил, что никакой опасности сейчас нет и персонал станции полностью контролирует ситуацию

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Эмоциональные высказывания главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси могут объясняться тем, что его целенаправленно "накручивают", представляя ситуацию вокруг Запорожской атомной станции (ЗАЭС) как критическую. Такое мнение выразил в пятницу советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Избыточная эмоциональность и избыточное нагнетание негатива никогда не способствовали выходу на конструктив. Почему это - мне сложно предположить. Я подозреваю, что его [Гросси] элементарно "накручивают" и пытаются преподнести ситуацию как трагичную, как ситуацию, которая находится на грани ядерного инцидента", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Он вновь повторил, что никакой опасности сейчас нет и персонал станции полностью контролирует ситуацию.

При этом ранее Карчаа отмечал, что ситуация вокруг ЗАЭС входит в число приоритетных для Гросси вопросов и он обеспокоен происходящим. В частности, он назвал позитивным сигналом намерение Гросси лично участвовать в планируемой ротации экспертов МАГАТЭ на станции.

Во вторник Гросси заявил, что на следующей неделе возглавит миссию по ротации инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС, а присутствие агентства на этом объекте будет усилено в связи с ситуацией на Каховской ГЭС. До этого Гросси посещал ЗАЭС в сентябре 2022 года, а затем в марте 2023 года.