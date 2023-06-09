В Рязани впервые робот возбудил дело о взыскании с должника

Согласно закону, в автоматическом режиме процессуальные документы можно выносить в тех случаях, где возможно безусловное принятие таких решений

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Программа-робот без участия судебного пристава впервые в России возбудила исполнительное производство в отношении должника в Рязани. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов России.

"Впервые в автоматическом режиме без участия должностного лица службы возбуждено исполнительное производство на базе пилотного отделения судебных приставов УФССП России по Рязанской области", - сообщили в ФССП.

В службе приставов уточнили, что началась работа по реализации закона, позволяющего в автоматическом режиме выносить процессуальные документы в тех случаях, "где возможно безусловное принятие таких решений".

"В перспективе на базе пилотного отделения судебных приставов [в Рязани] будет реализована работа по вынесению без участия должностных лиц процессуальных документов об окончании, прекращении и приостановлении исполнительных производств, о взыскании исполнительского сбора и отмене установленных должникам ограничений", - отметили в ФССП.

Вынесение процессуальных документов в автоматическом режиме, отметили в ФССП, позволит оптимизировать и ускорить процессы в рамках принудительного исполнения судебных решений и актов уполномоченных органов.

Это стало еще одним шагом по цифровизации процедур исполнительного производства.

Круг работ программ-роботов с должниками

20 июня 2022 вступили в силу поправки в закон "Об исполнительном производстве", позволяющие выносить решения в автоматизированном режиме. Комментируя ТАСС в кулуарах Х Петербургского международного юридического форума летом прошлого года положения нового закона, директор ФССП РФ Дмитрий Аристов пояснил, что в автоматическом режиме будет формироваться соответствующее постановление, но не от должностного лица, а от имени службы судебных приставов. В первую очередь, речь пойдет об автоматическом снятии ограничений, если долг уже погашен, - ограничений на выезд, снятие обращения взыскания на денежные средства, запрета на регистрационные действия с имуществом - и об окончании исполнительного производства. Также, по его словам, в автоматическом режиме будет выноситься постановление о возбуждении исполнительного производства.

Более сложным глава ФССП назвал автоматизацию процедуры наложения ограничений на должников, которые требуют принимать во внимание много нюансов при вынесении ограничений. В связи с чем действия, связанные с ограничением личных прав граждан, как имущественных, так и неимущественных, включая ограничение права выезда в России или ограничение водительских прав, будет совершать только пристав-исполнитель, пояснил минувшим летом глава ФССП. Он отметил также, что законом предусмотрена и четкая система обжалования решений, вынесенных в автоматическом режиме, поэтому процедура судебной защиты у граждан будет обеспечена в полном объеме.