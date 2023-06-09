Более 100 пар поженились в отремонтированном Шипиловском дворце бракосочетания в Москве

В год дворец сможет принять более 5 тыс. пар

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Первые торжественные церемонии прошли в открывшемся после ремонта Шипиловском дворце бракосочетания в Москве, на которых поженились более 100 пар. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Продолжаем обновлять столичные дворцы бракосочетания в соответствии с современными требованиями и тенденциями. После ремонта открыли один из крупнейших в Москве дворцов - Шипиловский. Его торжественные зоны получили совершенно новое обличие. Мы постарались сделать все возможное, чтобы дворец соответствовал статусу такого важного дня, как свадьба. Первые церемонии бракосочетания во дворце уже прошли для более чем 100 пар. Заключить брак в Шипиловском смогут все желающие независимо от места проживания, в год он сможет принять более 5 тыс. пар", - сказала она.

Как уточнили в комплексе социального развития Москвы, Шипиловский дворец бракосочетания размещен в отдельно стоящем здании, которое изначально было специально спроектировано и построено для органа ЗАГС. Он удобно расположен как от метро, так и до музея-заповедника "Царицыно", есть отдельная парковка для посетителей и зона для маломобильных людей. Интерьер зала торжественных церемоний дворца выполнен в светлых тонах с яркими мраморными акцентами, а также легким точечным золотым дополнением с подсветкой на колоннах. Зал адаптирован для маломобильных граждан. В торжественной зоне дворца бракосочетания полностью заменили напольное покрытие и мебель. Систему навигации выполнили в соответствии с фирменным стилем управления ЗАГС Москвы. Во время ремонта были обновлены гостиные комнаты, где можно подготовиться к церемонии и провести фотосессию. Стены в них выполнены из 3D-панелей с элементами встроенных световых линий.

Шипиловский дворец бракосочетания также принимает заявления и проводит торжественные церемонии заключения брака на выездных площадках - "Дом торжеств "Сафиса", "Пассажирский теплоход флотилии "Рэдиссон ройал", "Оперный дом музея-заповедника "Царицыно". Выбрать понравившуюся площадку можно на сайте спецпроекта "Новые адреса счастья".