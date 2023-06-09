Храм святителя Луки на юго-западе Москвы введут в эксплуатацию в III квартале 2023 года

Храм возводится на территории городской клинической больницы № 64 им. Виноградова на улице Вавилова, вл. 61

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Строящийся в Академическом районе Москвы храм святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского планируют ввести в эксплуатацию в III квартале 2023 года, сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Храм возводится на территории городской клинической больницы № 64 им. Виноградова на улице Вавилова, вл. 61. "На объекте уже выполнены строительно-монтажные работы. На данный момент завершается облицовка цоколя гранитом, монтаж слаботочных систем и сдача инженерных коммуникаций. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в III квартале текущего года", - цитирует пресс-служба руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

В департаменте уточнили, что здание храма запроектировано двухуровневым с крестильной купелью и алтарной частью в цокольном этаже, имеет парадный вход с лестницей. Доминантой западного фасада является надстроенная над притвором звонница, имеющая устремленный ввысь декоративный силуэт. "Учитывая высокую строительную готовность объекта, департамент градостроительной политики города Москвы приступил к организации работ по обеспечению ввода его в эксплуатацию, которая ведется в рамках соответствующей рабочей комиссии", - уточнили в пресс-службе.

По словам Левкина, работа по обеспечению ввода храмов и храмовых комплексов в эксплуатацию проводится департаментом с 2014 года по поручению рабочей группы попечительского совета "Поддержки строительства храмов города Москвы", сопредседателями которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На данный момент при участии департамента в рамках реализации программы строительства храмовых комплексов на территории города введено в эксплуатацию 99 объектов.