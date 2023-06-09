На севере Москвы стартовало благоустройство у станции метро "Яхромская"

Планируется улучшить пешеходную и транспортную доступность

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Специалисты приступили к работам по благоустройству возле станции метро "Яхромская" в Москве, там планируется улучшить пешеходную и транспортную доступность. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Стартовало благоустройство возле станции метро "Яхромская" в САО. <...> В зоне благоустройства размещен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры, организованы безопасные проходы", - говорится в сообщении.

Как подчеркнул заммэра Москвы Петр Бирюков, главная задача - улучшение пешеходной и транспортной доступности новой станции. По предварительным расчетам, поток пешеходов может составить до 180 тыс. человек в сутки. Важно сделать удобные подходы и подъезды к объекту, обеспечить безопасность пешеходов. В границы работ вошли участки улицы 800-летия Москвы и нечетной стороны Дмитровского шоссе.

В настоящее время ведется прокладка кабельной канализации, в нее уберут воздушные линии. Специалисты также планируют заменить покрытие на тротуарах и проезжей части; установят современные энергоэффективные фонари и дополнительные светофоры, пешеходные переходы оснастят опорами контрастного освещения.

Также планируется оборудовать четыре остановочных павильона с зарядными слотами и провести озеленение. На пересечении улицы 800-летия Москвы и Дмитровского шоссе сделают прогулочно-видовую зону с дорожками из экологического покрытия, небольшими холмами и цветниками.

"Основные работы планируем выполнить в этом году, полностью благоустройство завершим летом 2024 года", - добавляется в материале.