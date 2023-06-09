Все ключевые службы останутся доступны москвичам в праздничные выходные

Некоторые из них перейдут на особый график

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Некоторые социальные учреждения Москвы перейдут на особый график работы в праздничные выходные, все ключевые организации продолжат свою работу. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу.

"Мы стараемся делать все для удобства москвичей и беспрерывного оказания услуг. В период грядущих праздничных выходных все жизненно необходимые сервисы и организации, такие как поликлиники, надомное соцобслуживание, учреждения социальной помощи продолжат свою работу. Однако некоторые из них перейдут на особый график. К примеру, центры московского долголетия и социальной адаптации продолжат работать в обычном режиме, а центры госуслуг не будут работать только один день", - сказала Ракова.

Она уточнила, что в праздники медицинские учреждения продолжат свою работу в особом режиме. Поликлиники будут принимать взрослых пациентов 10 июня с 9:00 до 18:00, 11 и 12 июня - с 9:00 до 16:00. Отделения помощи на дому, кабинеты ОРВИ, травматологические пункты будут открыты в часы работы поликлиник. Прежний режим работы сохранят центр телемедицины, круглосуточные травмпункты и молочно-раздаточные пункты.

Выходным в работе центров госуслуг станет только 12 июня. В остальные дни график работы останется прежним: районные офисы - с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ - с 10:00 до 22:00. Территориальные центры социального обслуживания в праздничные дни продолжат оказывать надомные услуги для москвичей. Центры московского долголетия, центр социальной адаптации имени Е. П. Глинки, его филиалы и круглосуточная мобильная служба "Социальный патруль" также будут работать в обычном режиме, перечислила заммэра.

"Все государственные ветеринарные клиники города продолжат работу в обычном режиме. <...> 10 июня торжественные церемонии будут проходить по обычному графику во дворцах бракосочетания и на выездных площадках. 11 июня будут работать Кутузовский и Шипиловский Дворцы бракосочетания, а также дворцы №1, №4 и "Южное Бутово". В День России пары смогут пожениться во дворцах бракосочетания №1 и №4. Они перейдут на обычный график работы на следующий день. Остальные дворцы бракосочетания вернутся к привычному режиму работы с 14 июня", - добавила Ракова.