В Подмосковье с начала года заблудились в лесу более 80 человек

Дорогу домой чаще всего не могли найти в Виноградовском, Дмитровском, Звенигородском, Ногинском, Клинском лесничествах и лесничестве "Русский лес"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Свыше 80 человек не смогли самостоятельно найти дорогу из леса с начала 2023 года. Всем заблудившимся была оказана помощь, сообщил в пятницу ТАСС зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

"С начала лета на горячую линию лесной охраны поступило 120 звонков от жителей региона и 44 сообщения из системы 112, из них 15 - о потерявшихся в лесу. Всего с начала этого года самостоятельно не смогли найти дорогу из леса домой 82 человека", - сказал он.

Он уточнил, что группы риска не меняются - это пожилые люди, подростки, у которых появилось время пойти в лес на прогулку. Чаще всего не могли найти дорогу домой в Виноградовском, Дмитровском, Звенигородском, Ногинском, Клинском лесничествах и лесничестве "Русский лес".

В пресс-службе комитета лесного хозяйства региона добавили, что региональная диспетчерская служба комитета в круглосуточном режиме принимает обращения жителей области, чаще всего - это консультации по вопросам лесной сферы, поиск контактов лесничеств и просьбы о помощи от тех, кто потерялся в лесу.

"Отправляясь в лес, не забудьте сообщить родным о том, куда пойдете и когда планируете вернуться. Не надейтесь на свое знание местности. Проверьте зарядку мобильного телефона, возьмите воду и необходимые лекарства, запоминайте дорогу, которой идете - не полагайтесь на свое знание местности", - добавили в пресс-службе.

Заблудившимся в лесу комитет рекомендует не паниковать и сразу звонить на номер 112.