Верховный суд Нидерландов постановил передать скифское золото Украине

Музей Алларда Пирсона должен передать коллекцию предметов искусства Украине, а не крымским музеям, отметили в суде

ГААГА, 9 июня. /ТАСС/. Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную жалобу крымских музеев и постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. Об этом говорится в распространенном в пятницу решении суда.

"Апелляционный суд Амстердама постановил в октябре 2021 года, что коллекция должна быть передана государству Украина, - отмечается в документе. - Это решение остается в силе".

Вердикт Верховного суда Нидерландов означает окончание разбирательства. "Музей Алларда Пирсона должен передать коллекцию предметов искусства государству Украине, а не крымским музеям", - сказали в суде.

В кассационной жалобе крымские музеи, в частности, утверждали, что решение апелляционного суда нарушает первый протокол Европейской конвенции по правам человека. В конце января генеральный прокурор Нидерландов Пол Флас вынес свое консультативное заключение, в котором утверждалось, что скифское золото следует передать Украине и что решение апелляционного суда основывается на действующем своде национальных законов и служит законным общественным интересам.