9 июня, 08:56

МЧС доставило более 20 тонн бутилированной воды жителям Херсонской области

© МЧС России

В пресс-службе ведомства сообщили, что сотрудники МЧС спасают людей с крыш подтопленных домов и оказывают адресную помощь населению

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России доставили свыше 20 тонн бутилированной воды жителям Херсонской области, где после прорыва на Каховской ГЭС произошло масштабное подтопление территорий. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Более 20 тонн бутилированной воды доставили жителям Херсонской области", - сказали в пресс-службе, добавив, что первые колонны с питьевой водой и техникой, которая позволит обеспечить жизнедеятельность людей, прибыли в регион.

В МЧС отметили, что сотрудники ведомства спасают людей с крыш подтопленных домов, оказывают адресную помощь населению. "Жителям, которые отказались покинуть свои дома, раздают воду и продукты питания", - добавили в ведомстве.

В четверг врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что погибли семь человек, в том числе двое мирных жителей погибли в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ эвакуационной зоны в Голой Пристани. В пятницу в экстренных службах ТАСС сообщили, что найдено еще тело 84-летней женщины, она стала восьмой погибшей. 

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