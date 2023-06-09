В районе Солнцево благоустроили освобожденный от незаконной постройки участок

Площадь незаконного строения составляла 96 кв. м

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Незаконную постройку ликвидировали в районе Солнцево в Западном административном округе Москвы, на освобожденной территории провели благоустройство. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госинспекции по недвижимости.

В пресс-службе отметили, что в районе Солнцево на Боровском проезде, вл. 19, стр. 1 было выявлено незаконное строение площадью 96 кв. м.

"Разрешительная документация на его возведение отсутствовала. Как установили инспекторы, объект не был поставлен на кадастровый и технический учеты и не обременен имущественными правами. Кроме того, он не эксплуатировался. В результате незаконное строение было ликвидировано силами ведомства", - приводятся в сообщении слова начальника Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва.

В пресс-службе добавили, что после демонтажа пользователь смежного земельного участка расчистил, вымостил и озеленил освобожденный от самостроя участок.