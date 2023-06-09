В Москве 18 июня проведут профориентационный фестиваль для старшеклассников

В рамках мероприятия подготовили более 200 мастер-классов по самым востребованным профессиям и специальностям

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Профориентационный фестиваль "Про профессии и про возможности" для старшеклассников проведут в Москве 18 июня. Школьники смогут узнать о столичных колледжах и востребованных профессиях, сообщила в пятницу пресс-служба городского департамента образования и науки.

"В этом году мы увеличили контрольные цифры приема в колледжи под ключевые городские отрасли на 20%. Это значит, что еще больше молодых людей смогут получить востребованные в экономике столицы профессии по практико-ориентированным программам, разработанным под запросы работодателей. Перед самым стартом приемной кампании мы приглашаем всех старшеклассников города на большой праздник профессий. В неформальной обстановке школьники смогут пообщаться с преподавателями и студентами, принять участие в практических мастер-классах, попробовать себя в работе на современном оборудовании, пройти профориентационные тесты, а также узнать все подробности о поступлении в колледж и зарегистрироваться на дни открытых дверей в зоне приемной кампании", - цитирует пресс-служба замруководителя департамента образования и науки Москвы Ирину Швец.

В департаменте уточнили, что гостей фестиваля "Про профессии и про возможности" ждет насыщенная программа на тематических площадках, посвященных профессиональной ориентации, работе приемных кампаний, студенческой жизни, конкурсы, розыгрыши призов от организаторов и партнеров, праздничный концерт.

Организаторы подготовили более 200 мастер-классов по самым востребованным профессиям и специальностям, в том числе по информационным технологиям, автоматическим системам управления, мехатронике и робототехнике. Кроме того, на фестивале наградят победителей московского этапа Всероссийского конкурса среди работников системы среднего профессионального образования "Мастер года".

Фестиваль пройдет 18 июня на территории Дворца творчества детей и молодежи им. Гайдара по адресу: улице Шкулева, д. 2, стр. 1. Чтобы получить бесплатный билет, необходимо зарегистрироваться. Организатором мероприятия выступает Московский центр развития профессионального образования столичного департамента образования и науки. В прошлом году в фестивале приняли участие более 5 тыс. школьников и их родителей.