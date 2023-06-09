Посланник по Украине сообщил, что следующие шаги миссии будут обсуждать с Папой Римским

Кардинал Маттео Дзуппи отметил, что "мир и справедливость - это как сиамские близнецы, которые живут бок о бок и могут расти, только если они вместе"

РИМ, 9 июня. /ТАСС/. Следующие шаги ватиканской миссии по урегулированию конфликта на Украине будут обсуждаться с Папой Римским Франциском. Об этом сообщил спецпосланник понтифика по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи, ранее посетивший Киев.

"Я думаю, что важнее говорить о том, что мы будем делать в ближайшие дни после того, как мы выслушали тревоги народа, который внезапно оказался в состоянии войны, - сказал он в опубликованном в пятницу интервью газете Quotidiano Nazionale. - Мы услышим от Папы, какие новые шаги, по его мнению, следует предпринять".

"Мы знаем одно: мир и справедливость - это как сиамские близнецы, которые живут бок о бок и могут расти, только если они вместе, - продолжил кардинал. - Без одного невозможно другое".

В четверг во время беседы с журналистами Дзуппи не ответил, предполагается ли встреча с патриархом Кириллом во время возможной поездки в Москву. Газета утверждает, что российская столица - это следующий пункт назначения Дзуппи. Ватиканские источники считают, что миссия Дзуппи может предполагать визит в Вашингтон и контакты с китайской стороной.

Несколько дней назад Дзуппи вернулся из Киева, где общался с президентом Украины Владимиром Зеленским и религиозными представителями. Папа Римский сейчас находится в больнице, в среду он перенес операцию на брюшной полости. Ожидается, что 86-летний понтифик проведет в больнице имени Агостино Джемелли несколько дней.

О миссии

О "мирной миссии" Святого престола сообщил в конце апреля по дороге из Будапешта журналистам своего пресс-пула сам Папа Франциск. Тогда он не уточнил деталей, сказав только, что пока она "не публичная". Изначально понтифик говорил, что готов и сам отправиться в Киев, но только при условии посещения Москвы.

Как ранее пояснил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, речь не идет о миссии "с немедленной задачей посредничества", но она направлена на "улучшение климата для приближения мира". "Собеседники будут в Москве и Киеве пока, потом будет видно", - приводит его слова портал "Ватиканские новости".

Российская сторона положительно высказывается о любых попытках способствовать мирному урегулированию. Тогда как в Киеве заявили о том, что "не нуждаются в посредниках". Франциск в одном из интервью выразил уверенность, что мир возможен, когда стороны "смогут говорить друг с другом", в том числе "через кого-то еще".