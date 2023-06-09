В Москве на участке бывшей промзоны площадью 1,4 га появится парковка

Проект реализуют между улицами Молодогвардейская и Бобруйская

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Разработку архитектурной концепции городского квартала на территории бывшей промзоны "Кунцево" завершили в Москве, там появится парковочное пространство на площади 1,4 га. Об этом вы пятницу сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"В городском квартале площадью 15,89 га на территории бывшей промзоны "Кунцево" появится развитая инфраструктура с кафе, ресторанами, магазинами, фитнес-клубами и зонами отдыха, детскими садами, центрами дополнительного образования. Кроме того, там будет бульвар - зеленая артерия, которая начинается в лесном массиве и проходит через всю территорию комплекса. Доминантой проекта станет парковое пространство площадью 1,4 га, интегрированное в природный лесопарк", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Как уточнили в пресс-службе, проект комплексного развития участка бывшей промзоны "Кунцево" реализуется между улицами Молодогвардейская и Бобруйская. Ранее там находились цеха бывшего Кунцевского комбината железобетонных изделий и технически устаревшее автопредприятие. На их месте построят жилые дома площадью почти 597 тыс. кв. м, а также нежилые объекты площадью более 13,2 тыс. кв. м.

"Проект с концепцией "город в городе" включает три этапа, в рамках которых предусмотрено строительство жилья и социальных объектов, в том числе двух детских садов на 350 и 100 мест, инфраструктуры с созданием 1,3 тыс. рабочих мест. Зонирование квартала представляет собой открытый городской формат с акцентом на лесопарковую зону и дворики для жителей", - добавил руководитель департамента по развитию проектов компании Павел Сучков.