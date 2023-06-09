В Норвегии задержали шесть российских рыбопромысловых судов

Глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что они находятся на норвежских судоремонтных заводах

МУРМАНСК, 9 июня. /ТАСС/. Шесть российских рыбопромысловых судов незаконно удерживаются на норвежских судоремонтных заводах. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков в ходе рабочей встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, прошедшей в пятницу в Мурманске.

"Те ограничения, которые норвежцы ввели, незаконные, по ремонту наших рыбопромысловых судов. Они просто сейчас удерживают даже шесть рыбопромысловых судов у себя на заводах. Мы надеемся, что разум возобладает, они отремонтируют и все-таки отпустят. Иначе это просто захват собственности", - сообщил Шестаков.

По его словам, необходимо полностью пересматривать все планы и "быстро организовывать судоремонт здесь". "Да, удобно было ремонтироваться там, где промысел ведется, туда зайти было удобно. Конечно, судоремонт сейчас становится важной составляющей не только для рыбаков. Для этого нам необходимо сейчас активно начать модернизацию Мурманского рыбного порта. Я очень рад, что у нерадивых пользователей этот порт был изъят. Надо проинвентаризировать, что там реально осталось. Модернизацию порта надо вести, там нужно строить современный логистический хаб. Нам надо к середине июля представить конкретные предложения в Администрацию президента по развитию Мурманского рыбного порта, думаю, мы справимся, совместно все задачи решим", - добавил Шестаков.

По данным пресс-службы Росрыболовства, в ходе рабочей поездки в Мурманскую область глава ведомства проведет несколько встреч и совещаний, посвященных рыбопромышленному комплексу региона, обсудит стратегию развития рыбной отрасли Мурманской области. На совещании с руководителями рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий Северного рыбохозяйственного бассейна будут подняты вопросы совершенствования промыслового флота и береговой инфраструктуры, в том числе в рамках программы инвестиционных квот. Особое внимание будет уделено мурманскому морскому рыбному порту (ММРП), переданному в ведение Росрыболовства. Порт имеет стратегическое значение не только для региона, но и для страны в целом, поскольку является отправной точкой Северного морского пути и единственным незамерзающим портом в арктической зоне России, через который перевозки осуществляются круглогодично.