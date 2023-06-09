9 июня, 09:41

Минкультуры Украины заявило, что ждет от монахов ключи от Киево-Печерской лавры

Ведомство ожидает передачи 79 зданий обители

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Министерство культуры Украины ожидает, что монахи Киево-Печерской лавры в пятницу подпишут акт о передаче государству зданий обители, отдадут ключи от нее и сменят место регистрации монастыря. Об этом заявила директор департамента культурного наследия Минкультуры Марьяна Томин, которая возглавляла комиссию, осматривавшую здания Киево-Печерской лавры.

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"Они (представители Киево-Печерской лавры - прим. ТАСС) должны подписать акты приема-передачи 79 объектов государственного имущества, которое возвращается в пользование заповедника, - приводит слова Томин на своем сайте Союз православных журналистов. - Также есть требование передать ключи и в результате сменить место регистрации. В принципе, до пятницы мы ждем". 

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