Дым от лесных пожаров в Канаде достиг Норвегии

Эксперт из Норвежского института исследования климата и окружающей среды Николаос Эвангелиу сообщил об отсутствии экологической проблемы в стране или серьезного риска для здоровья

СТОКГОЛЬМ, 9 июня. /ТАСС/. Дым от канадских лесных пожаров на текущей неделе достиг Норвегии, которая находится в нескольких тысячах километров от очагов возгорания. Об этом в пятницу сообщил эксперт из Норвежского института исследования климата и окружающей среды Николаос Эвангелиу.

Он рассказал Agence France-Presse, что "очень низкие" концентрации частиц дыма исследователи фиксировали с понедельника, особенно на станции в Биркенесе в южной части страны. Данные, которые получали ученые, различались в зависимости от интенсивности пожаров, направления ветра и количества осадков.

"Мы не видим серьезного пика или значительного увеличения. <...> Так что [в Норвегии] мы не видим экологической проблемы или серьезного риска для здоровья", - добавил специалист.

Агентство отмечает, что в настоящее время в южных районах Норвегии наблюдается засуха - более суровая, чем обычно. В частности, на юго-востоке страны за 16 дней не выпало ни капли дождя. С четверга там действует трехнедельный запрет на разжигание костров.

Канадский министр по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр ранее сообщил, что в стране зафиксировано более 400 лесных пожаров. По словам Блэра, в тушении огня задействованы канадские военные, а также пожарные команды из Австралии, Новой Зеландии, США и ЮАР. Серьезное ухудшение качества воздуха также отмечено во многих городах США. Запах гари чувствуется, в частности, в Вашингтоне и Нью-Йорке.