На станции "Лианозово" салатовой ветки метро Москвы начался монтаж алюминиевых панелей

Всего на станции разместят 222 элемента отделки

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Работы по монтажу алюминиевых панелей на платформенном участке станции "Лианозово" участка продления Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом сообщил в пятницу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На верхней части путевых стен начался монтаж алюминиевых панелей медного и серого цветов. Всего будет размещено 222 элемента отделки размером 4,5 м на 1,5 м. Нижнюю часть путевых стен облицовывают черным габбро", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса.

По словам заммэра, на платформе алюминиевыми панелями медного оттенка облицуют 46 колонн. Дизайн-проект платформенного участка предусматривает оформление, где будут чередоваться элементы темно-серого и медного цветов. В едином стиле с платформой ведется отделка двух вестибюлей.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" (группа компаний "Мосинжпроект" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов отметил, что у станции предусмотрено два вестибюля, в обоих ведутся пусконаладочные работы на эскалаторах. "В южном вестибюле, примыкающем к существующему подземному пешеходному переходу под Дмитровским шоссе, завершается монтаж систем вентиляции и водоснабжения. В северном, который ведет к Дубнинской улице и платформе МЦД-1, приступили к работам по установке вентиляции", - добавил Кравцов.

Руководитель холдинга уточнил, что в вестибюлях стены будут отделаны панелями под медь, а колонны - под нержавеющую сталь. При отделке наклонного хода эскалаторов, которые свяжут вестибюли с платформой, предполагается использовать плиты из Гранатового амфиболита.

Станция "Лианозово" вместе со станциями "Яхромская" и "Физтех" входит в состав нового участка Люблинско-Дмитровской линии протяженностью около 6 км. Новые станции улучшат транспортную доступность для жителей районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский, Лианозово и поселок Северный, заключили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.