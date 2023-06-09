Мемориальную доску Герою Труда РФ Могомедали Магомедову открыли на площади в Махачкале

Доска установлена на здании Дома правительства, где Магомедов проработал более четверти века

МАХАЧКАЛА, 9 июня./ТАСС/. Открытие мемориальной доски Герою Труда РФ, почетному председателю Госсовета Дагестана Магомедали Магомедову состоялось на центральной площади Махачкалы. В мероприятии принял участие заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, глава региона Сергей Меликов, передает корреспондент ТАСС.

Мемориальная доска установлена на здании Дома правительства, где Магомедали Магомедов проработал более четверти века, 15 из них - был руководителем Дагестана.

Магомедсалам Магомедов выступая на мероприятии отметил, что с именем Магомедова связаны исторические переломные этапы в жизни Дагестана и России.

"У каждого кто знал Магомедали Магомедовича есть глубоко свои личные воспоминания. Но когда думаешь о нем невольно вспоминаешь и всю нашу Республику Дагестан, и исторические переломные этапы в жизни нашей великой родины России. Масштаб его личности и величие его дел, поступков, таковы, что говорить о нем как об отце или о личности трудно. Ведь вся его жизнь это служение. Наверное ему достался самый сложный период, ему довелось руководить Дагестаном в самый тяжелый период в современной истории", - сказал Магомедсалам Магомедов.

В своем выступлении глава региона Меликов отметил, что воплотив в себе свойства настоящего горца, Магомедали Магомедов был настоящим олицетворением всего дагестанского народа.

"Магомедали Магомедов возглавлял республику в очень тяжелый период, на переломе эпох. Здесь не работали устоявшиеся схемы и готовые рецепты. Нужна была смелость, готовность брать на себя ответственность, способность к нетривиальным мерам. В такие моменты, когда дело касалось интересов Дагестана, судьбы его народа Магомедали Магомедович никогда не отступал. Он держался так, как будто за его спиной стоит вся республика, вся Россия", - сказал он.

Магомедали Магомедов в августе 1987 года был избран председателем Президиума верховного совета Дагестанской АССР, в 1990 году - председателем Верховного Совета республики. С 1994 года по 2006 год был председателем Государственного совета (высшего органа исполнительной власти региона). 21 октября 2019 года указом президента РФ Магомедову было присвоено звание Героя труда Российской Федерации "За особые заслуги перед государством и народом".