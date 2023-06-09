УрФУ намерен создать на площадке кампуса центр подготовки иностранцев к учебе в России

По словам ректора Виктора Кокшарова, обучение займет один год

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Уральский федеральный университет создаст на площадке кампуса мирового уровня в Екатеринбурге центр подготовки иностранцев к учебе в России. В дальнейшем эти студенты смогут поступить в вузы России на интересующие их направления, сообщил ТАСС ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

"В кампусе будет открыта площадка нашего подготовительного факультета для иностранных студентов. Всего сейчас на подготовительном факультете у нас обучается более 600 студентов из самых разных стран", - сказал Кокшаров в беседе с корреспондентом ТАСС по итогам визита на площадку кампуса министра высшего образования и науки Валерия Фалькова.

По словам ректора, подготовка к поступлению в вузы занимает год, все это время студенты также изучают русский язык. Ранее подготовительный факультет активно работал с абитуриентами в других странах - площадка в Екатеринбурге позволит эффективнее и быстрее погрузить иностранцев в процесс обучения в российском вузе и адаптировать к жизни в другой стране.

"Учащихся подготовительного факультета мы разместим в общежитиях, они наравне с нашими студентами смогут пользоваться всей инфраструктурой нового кампуса. Надеемся, что те возможности, которые вуз сможет представить за год как в плане учебы, науки, так и комфортного проживания в городе, помогут ребятам принять решение поступить в УрФУ на интересующие их программы бакалавриата", - сказал Кокшаров.

Новый кампус Уральского федерального университета возводится в Новокольцовском районе Екатеринбурга благодаря национальному проекту "Наука и университеты", реализуемому Минобрнауки России. Здесь будут развернуты площадки двух институтов УрФУ - радиоэлектроники и информационных технологий, экономики и управления, а также вузовского лицея - Специализированного учебно-научного центра. В УрФУ обучаются более 4,4 тыс. иностранных студентов из 100 стран мира. УрФУ является участником программы "Приоритет-2030".