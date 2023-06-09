Собянин: студентам Донбасса организуют практику на объектах культурного наследия Москвы

Мэр города отметил, что в Москве ведется один из самых крупных в мире объем реставрации

МОСКВА, 9 июня./ТАСС/. Москва поможет организовать практику для студентов "Донбасской национальной академии строительства и архитектуры", соответствующеее предложение ректора академии поддержал мэр столицы Сергей Собянин. По поручению президента РФ мэр провел в пятницу личный прием граждан.

На приеме у мэра ректор академии Николай Зайченко сообщил, что в этом году вуз начинает прием на новую образовательную программу "реконструкция и реставрация архитекторного наследия" и попросил поддержать прохождение стажировок, практик молодыми преподавателями, аспирантами и студентами на объектах культурного наследия столицы. По его словам, в его регионе много памятников архитектурного наследия и Великой Отечественной войны, которым требуется реставрация. "Мы много помогаем, огромную работу проводим [в новых регионах РФ], в основном сейчас делаем инженерные работы, чтобы восстановить коммунальную инфраструктуру, чтобы были вода, тепло и свет, и по мере возможностей ремонтируем те объекты, которые разрушены. Что касается студентов, то, конечно, все организуем, пусть приезжают, сделаем им стажировку и практику на наших объектах", - сказал Собянин.

Он отметил, что в Москве ведется один из самых крупных в мире объем реставрации, отреставрированы около 1 тыс. объектов. "Накопили огромный опыт, которым с удовольствием поделимся с молодыми людьми - вашими студентами", - сказал мэр.

Другие объекты

Собянин в ходе приема также пообещал взять под личный контроль благоустройство Аллеи ветеранов в районе Марьино, которая была открыта в 2006 году. "По просьбе совета ветеранов мы включили в программу благоустройства эту аллею в Марьино. Работ там много, мы решили не просто подремонтировать, а кардинально реконструировать ее, сделать заново, так что, это будет нового качества общественное пространство, в котором можно будет проводить время, гулять и пожилым людям, и молодежи. Это будет центральное общественное пространство района, в котором будет комфортно. Постараемся в этом году все сделать", - сказал мэр.

Он также сообщил, что в Молжаниновском районе Москвы к началу учебного года будут открыты школа и детский сад, которых сейчас не хватает на всех желающих. "Действительно, в Молжаниново есть такая проблема: район сам по себе небольшой, но ведется активное строительство, поэтому, конечно, надо социальные объекты вводить в срок. Поэтому в этом году введем школу на 1,1 тыс. мест - большая школа, которая, надеюсь, закроет все потребности района, и детский сад на 350 мест, это тоже целый комплекс для детей - с бассейном, учебными залами и так далее, то есть современный детский сад, который тоже закроет большинство потребностей жителей", - сказал Собянин и пообещал, что строительство таких объектов продолжится. В этом году в Молжаниновском районе должна начать работу детско-взрослая поликлиника с женской консультацией, добавил он.

Мэр поддержал просьбу о ремонте автомобильной дороги вдоль торгового центра "Авиапарк" в Хорошевском районе столицы. Кроме того, Собянин пообещал дать поручения, чтобы рядом со школой № 1354 по улице Изюмская в ЮЗАО установили светофор на пешеходном переходе, а также освещение по улице Николая Сироткина в районе Южное Бутово в поселке для многодетных семей.