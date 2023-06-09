9 июня, 10:09
Военная операция на Украине

В Алёшках восстановили работу мобильной связи

Город ранее попал в зону затопления после разрушения конструкций Каховской ГЭС

ГЕНИЧЕСК, 9 июня. /ТАСС/. Специалисты восстановили работу мобильной связи в городе Алёшки Херсонской области, который попал в зону затопления после разрушения конструкций Каховской ГЭС. Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале регионального минцифры.

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"Сотрудники оператора "+7Телеком" при участии минцифры Херсонской области в рекордные сроки восстановили связь в Алёшках. На территории города запущена работа четырех базовых станций связи, которые покрывают все потребности абонентов города", - говорится в сообщении.

"+7Телеком" является единственным оператором, обеспечивающим доступ к услугам связи в Алёшках. 

Теги:
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