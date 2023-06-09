В Алёшках восстановили работу мобильной связи

Город ранее попал в зону затопления после разрушения конструкций Каховской ГЭС

ГЕНИЧЕСК, 9 июня. /ТАСС/. Специалисты восстановили работу мобильной связи в городе Алёшки Херсонской области, который попал в зону затопления после разрушения конструкций Каховской ГЭС. Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале регионального минцифры.

"Сотрудники оператора "+7Телеком" при участии минцифры Херсонской области в рекордные сроки восстановили связь в Алёшках. На территории города запущена работа четырех базовых станций связи, которые покрывают все потребности абонентов города", - говорится в сообщении.

"+7Телеком" является единственным оператором, обеспечивающим доступ к услугам связи в Алёшках.