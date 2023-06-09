Белоруссия с февраля 2022 года приняла более 100 тыс. граждан Украины

С начала года в страну въехало более 25 тыс. украинцев

МИНСК, 9 июня. /ТАСС/. Более 100 тыс. граждан Украины въехало в Белоруссию с 24 февраля 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии.

"Всего с 24 февраля 2022 года в Республику Беларусь с украинской территории прибыли 100 419 граждан Украины: через украинско-белорусскую границу - 15 890, транзитом через Польшу - 65 175, через Литву - 15 575, через Латвию - 3 779", - говорится в сообщении.

В погранкомитете уточнили, что с начала года в страну въехало 25 715 граждан Украины: транзитом через Польшу - 18 670, через Литву - 5 425, через Латвию - 1 620.

Ранее в ведомстве отмечали, что граждане Украины были обеспечены местами для временного проживания, для них создавались мобильные пункты обогрева, передвижные аптеки.

В МВД Белоруссии сообщали, что с февраля по середину декабря 2022 года органы внутренних дел рассмотрели более 3 тыс. ходатайств от граждан Украины о выдаче разрешений на временное проживание и более 1,7 тыс. ходатайств о разрешении на постоянное проживание. Также более 1 850 граждан Украины обратились с ходатайством о получении статуса беженца или дополнительной защиты.