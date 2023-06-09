В Лужниках появится самый большой флаг России из живых цветов

Его площадь превысит 30 кв. м

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Самый большой флаг России из живых цветов площадью 30 кв. м планируется "собрать" у подножия Московской канатной дороги. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе спорткомплекса "Воробьевы горы".

"12 июня 2023 года, в рамках празднования Дня России, на территории Московской канатной дороги на Воробьевых горах запланирована патриотическая акция - создание самой большой мозаики из цветов в виде флага России рекордных размеров. <…> Самая большая мозаика из цветов в виде флага РФ" будет расположена на посадочной платформе Московской канатной дороги станции Лужники, по задумке организаторов, площадь флага превысит 30 кв. м, которым впоследствии гости смогут любоваться с высоты из кабины канатной дороги на протяжении всего летнего периода", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, это событие станет официальной попыткой установления рекорда России как самый большой государственный флаг из живых цветов. Достижение будет зарегистрировано реестром рекордов России - крупнейшим регистратором национальных и мировых рекордов, куда уже подана заявка. Процесс проверки и оценки рекорда будет проводиться независимым жюри и экспертами, назначенными регистратором. Они будут отвечать за достоверность представленных доказательств и процесса установления рекорда.

Помощь в установлении рекорда окажут москвичи и гости столицы, юные спортсмены, представители средств массовой информации. Кроме того, в мероприятии также планируют принять участие и почетные гости, среди которых первый зампредседателя Государственной думы Александр Жуков, министр спорта России Олег Матыцин, председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев.

"Самая большая мозаика из цветов в виде флага России станет достопримечательностью столицы и гордостью Московской канатной дороги на Воробьевых горах. Данная акция станет важным событием по объединению людей, прививанию молодежи любви к родной культуре, к родному городу, к родной стране. Официальная часть мероприятия состоится по адресу Лужнецкая набережная 24/1, станция Московской канатной дороги Лужники, 12 июня 2023 года, в 13:30 по московскому времени", - заключили в пресс-службе спорткомплекса.