Госпремию в области правозащиты получила глава "Справедливой помощи Доктора Лизы"

Ольга Демичева более 30 лет проработала в ГКБ № 11 в Москве, инициировала создание на базе больницы первого в России Центра паллиативной медицины

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Президент благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы", член СПЧ Ольга Демичева стала лауреатом государственной премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности 2022 года. Имена лауреатов оглашены на пресс-конференции в ТАСС.

Демичева более 30 лет проработала в ГКБ № 11 в Москве, инициировала создание на базе больницы первого в России Центра паллиативной медицины. Он был учрежден в 2015 году и является ведущим медучреждением по своему профилю.

С 2018 года вошла в правление фонда "Справедливая помощь Доктора Лизы", с 2020 года возглавляет эту организацию. Как отмечается в сопроводительных материалах, Демичева значительно активизировала работу по помощи детям Донбасса, сама лично много раз посещала регион и провела более 600 приемов и консультаций. С 2021 года при поддержке фонда президентских грантов был запущен спецпроект "Жить! Войне и смерти вопреки" по обеспечению жизненно необходимыми лекарствами тяжелобольных детей в ДНР и ЛНР.

Особое внимание правозащитница уделяет и помощи бездомным. В 2021 году "Справедливая помощь доктора Лизы" открыла центр помощи бездомным "Зеленый свет" в Москве. Там можно получить психологическую, наркологическую, юридическую, специализированную помощь, консультации по восстановлению документов и трудоустройству.