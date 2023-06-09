Госпремию за благотворительность получила Юлия Зимова, курирующая соцпомощь ОНФ Донбассу

С начала СВО она организовала работу соцблока гуманитарной помощи Народного фронта в Ростовской области, а также в ДНР и ЛНР

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, руководитель департамента Народного фронта Юлия Зимова стала лауреатом госпремии 2022 года за выдающиеся достижения в благотворительной деятельности. Имена лауреатов оглашены в пятницу на пресс-конференции в ТАСС.

Зимова - создатель нескольких крупных благотворительных проектов. В 2016-2018 годах она разработала и провела Всероссийский мониторинг детских домов, чтобы проверить их на соответствие установленным правительством критериям. С 2018 года входит в состав координационного совета при кабмине по проведению в России Десятилетия детства. Руководит рабочей группы "Защита детей, оставшихся без попечения родителей".

С начала СВО Зимова организовала работу социального блока гуманитарной помощи Народного фронта в Ростовской области, на территориях Луганской и Донецкой народных республик. Она непосредственно занималась медицинскими вопросами, помощью семьям с детьми, пожилым и маломобильным гражданам. Обеспечивала вынужденных переселенцев в Ростовской области медикаментами.

Участвовала в организации и сопровождении первого гуманитарного конвоя в Мариуполь 20 марта 2022 года. Совместно с партнерскими благотворительными фондами обеспечила закупку 3 тыс. наборов одежды для жителей Мариуполя. Обеспечила направление детей на высокотехнологические медицинские операции. Организовала поступление в вузы и колледжи для более 50 эвакуированных сирот, выездной осмотр и стоматологическое лечение 350 детей из детских домов ДНР и ЛНР. Усилиями Зимовой на территорию этих республик поставлены два крупных мобильных медицинских комплекса, сформированы бригады врачей. С помощью передвижных комплексов проведен медицинский осмотр более 3 500 детей.

Команда социальных специалистов Народного фронта, работающая под руководством Зимовой, стала основным оператором, помогающим добровольцам и некоммерческим организациям вести свою работу на новых территориях. Также она помогает гражданским и военным медицинским учреждениям в поставке оборудования, расходных материалов, матрасов, постельного белья, медикаментов и других необходимых средств. Так, в Донецкий республиканский травматологический центр было закуплено оборудование, позволяющее проводить эндоскопические операции для раненых.

Под эгидой Народного фронта организована международная гуманитарная миссия. Активисты из Израиля и Германии лично приезжают, передают гуманитарную помощь и снимают видеоматериалы о попадающих под обстрелы ВСУ мирных жителях. Эти материалы транслируются в социальных сетях на их национальную аудиторию.