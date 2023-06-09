Шахназаров удостоен госпремии за выдающиеся достижения в гуманитарной деятельности

Для директора киноконцерна "Мосфильм" эта государственная премия стала третьей

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2022 года получил директор киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров. Имена лауреатов оглашены в пятницу на пресс-конференции в ТАСС.

Как отмечается в сопроводительных материалах, Шахназаров "осуществляет активную общественную и просветительскую деятельность, отличается принципиальной гражданской позицией по актуальным вопросам общественной жизни, внутренней и внешней политики России".

Киноработы и стиль

Кинорежиссер, сценарист, продюсер, Шахназаров считается одним из ведущих мастеров российского кинематографа. "Добряки", "Дамы приглашают кавалеров", "Мы из джаза", "Зимний вечер в Гаграх", "Курьер", "Город Зеро", "Цареубийца", "Сны", "Американская дочь", "День полнолуния", "Всадник по имени Смерть", "Исчезнувшая империя", "Палата № 6", "Белый Тигр", "Анна Каренина. История Вронского" удостоены международных и национальных призов и наград.

Специалисты называют отличительными чертами работ Шахназарова легкую иронию, мягкий и добрый юмор, мудрость. По их мнению, стиль Шахназарова - это обостренное чувство времени, умение увидеть самое важное, способность развлечь зрителя, но в то же время - заставить его думать и сопереживать.

Модернизация "Мосфильма"

С 1998 года Шахназаров возглавляет киноконцерн "Мосфильм". Под его руководством была произведена крупномасштабная модернизация студии, благодаря чему в ее павильонах теперь можно воплощать самые смелые замыслы, обеспечить полный цикл производства фильмов.

Эксперты относят "Мосфильм" к киностудиям мирового уровня и считают национальным достоянием не только благодаря богатому культурному наследию, но и высокому уровню технической оснащенности, современным кинотехнологиям, большим возможностям отечественного кинопроизводства, масштабной культурно-просветительской и образовательной работе.

Общественная деятельность

Шахназаров "осуществляет активную общественную и просветительскую деятельность, уделяет много внимания вопросам укрепления потенциала отечественного кинематографа, сохранению и приумножению славных традиций российской киношколы, успешному профессиональному росту молодых кинематографистов, патриотическому и гуманистическому воспитанию подрастающего поколения", говорится в сопроводительных материалах.

Шахназаров входит в центральный штаб Общероссийского народного фронта, в 2012 и 2018 годах был доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина, в 2020 году входил в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации.

Режиссер также является заместителем председателя Совета при президенте РФ по культуре и искусству, членом комиссии при президенте по государственным наградам, Совета по развитию отечественной кинематографии, членом правления Союза кинематографистов России и правления Национальной академии кинематографических искусств и наук России, председателем наблюдательного совета Общественного телевидения России.

Нынешняя государственная премия для Шахназарова уже третья. В 2003 и 2013 годах он получал госпремии в области литературы и искусства.