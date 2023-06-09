Общество Красного Креста ФРГ направило 13,3 т помощи в зону затопления Каховской ГЭС

Пакет помощи в основном включает в себя воду и гигиенические наборы

БЕРЛИН, 9 июня. /ТАСС/. Германское общество Красного Креста (DRK) направило 13,3 т гуманитарной помощи пострадавшим от затопления, произошедшего в результате разрушения Каховской ГЭС. Об этом в пятницу агентству DPA сообщила представитель DRK Ребекка Винкельс.

По ее словам, в пятницу утром грузовик с 13,3 т гуманитарной помощи был загружен в логистический центр DRK в аэропорту Шёнефельд и направился в сторону Украины. При этом уточняется, что пакет помощи DRK в основном включают воду и гигиенические наборы. "В случае наводнения существует повышенный риск заражения из-за загрязненной питьевой воды и отсутствия очистки сточных вод", - констатировала Винкельс. Среди более чем 1 тыс. гигиенических наборов, по ее словам, есть зубные щетки, гель для душа, полотенца и туалетная бумага.

"Один гигиенический набор позволяет семье из пяти человек прожить месяц", - указала представитель Германского общества Красного Креста. По прибытии в зону затопления гуманитарная помощь, как уточнила Винкельс, будет передана Украинскому Красному Кресту, который займется ее распределением.