Пассажиры электричек Москвы и Подмосковья стали чаще ездить с животными

По данным ЦППК, за весенний период в поездах компании перевезли на 14 тыс. домашних любимцев больше, чем за аналогичный период 2022 года

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) этой весной перевозили с собой питомцев в поездах на 15% чаще, чем годом ранее. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе компании.

"За три весенних месяца в поездах компании перевезли на 14 тыс. домашних любимцев больше, чем за аналогичный период прошлого года - 104,6 тыс. Самыми популярными направлениями для путешествий с животными стали Ярославское и Казанское - по 18 тыс. поездок на каждом. Среди питомцев попадались и довольно необычные: одна из пассажирок, Анна, путешествовала на электропоезде ЦППК в Можайск с сухопутной черепашкой, а дачник Станислав взял с собой хорька-альбиноса", - значится в сообщении.

Как напомнили в пресс-службе ЦППК, для провоза животного в электропоезде необходимо оформить билет в кассе или билетном автомате. Стоимость зависит от маршрута поездки и категории поезда и составляет 25% от полного разового билета. Для провоза животного на МЦД нужен бесплатный билет.

Все питомцы должны размещаться так, чтобы не мешать другим пассажирам. Животных небольших размеров можно перевозить в клетках, ящиках, корзинах или контейнерах размером не более 180 см по сумме трех измерений. Кошек и мелких собак можно просто держать на руках, но последние должны быть на поводке и в наморднике. С полными правилами провоза животных можно ознакомиться на сайте ЦППК в разделе "Условия проезда".