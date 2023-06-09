В ХМАО намерены привлечь более 260 медиков за три года

Их планируют направить на работу в удаленные поселения и малые города

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 июня. /ТАСС/. В Ханты-Мансийском автономном округе планируют привлечь с 2024 по 2026 годы более 260 врачей и фельдшеров в сельские населенные пункты, рабочие поселки и города с населением до 50 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте правительства Югры в пятницу.

"Департаментом проведен анализ потребности медицинских организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в специалистах по результатам которого определена необходимость привлечения в 2024-2025 годах медицинских работников с возможностью предоставления им единовременных компенсационных выплат", - говорится в сообщении.

Ежегодно власти планируют привлекать в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа - 44 врача и 11 фельдшеров, акушерок и медицинских сестер фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики, а в города с населением до 50 тыс. человек - по 31 врачу и три фельдшера.

Для этого им будут предоставляться компенсационные выплаты - по два млн рублей для врачей и одному млн рублей для фельдшеров, а также акушерок и медицинских сестер фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, переехавших на работу в сельскую местность. В свою очередь, медики, решившие трудиться в городах с населением до 50 тыс. человек будут получать 1 млн рублей, а фельдшера - по 500 тыс. рублей.