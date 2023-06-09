Губернатор Липецкой области выступил за активное просвещение молодежи о смысле Дня России

По словам Игоря Артамонова, большую роль в этом вопросе играет деятельность региональных учреждений культуры, которые организовали тематические акции

ЛИПЕЦК, 9 июня. /ТАСС/. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов выступает за активное просвещение подростков и молодежи о смысле праздника День России.

"Для всей страны День России - это важный праздник, но мы должны понимать, что его значение хорошо осознают не все, особенно нужно рассказывать о его смысле подрастающему поколению", - сказал журналистам Артамонов в пятницу.

Он уверен, что большую роль в этом вопросе играет деятельность региональных учреждений культуры и, в частности, библиотек. "Замечательно, что они ответственно относятся к своей просветительской миссии: в День России и накануне организуют множество тематических акций", - продолжил Артамонов.

Так, по его словам, для подростков и их родителей в области подготовлены выставки литературы, рассказывающей об истории страны, выдающихся личностях и достопримечательностях. Также в преддверии Дня России в регионе вспомнят русские сказки, пословицы и поговорки о Родине, песни о родной земле и красоте русской природы. "Участники мероприятий поговорят о том, как появился этот праздничный день и почему он стал таким важным для государства и граждан, а также проверят свои знания истории и традиций страны", - пояснили в свою очередь в пресс-службе областного правительства.