В Херсонской области из затопленных районов эвакуированы более 5,8 тыс. человек

Врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что в Новой Каховке уровень воды упал на 2,5 м от пиковых значений

ГЕНИЧЕСК, 9 июня. /ТАСС/. Число жителей Херсонской области, эвакуированных с затопленных после разрушения Каховской ГЭС территорий, превысило 5,8 тыс. человек. Об этом в пятницу в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"К настоящему времени с затопленных территорий Херсонской области эвакуированы более 5,8 тыс. человек, из них детей - 243, маломобильных граждан - 62", - написал Сальдо.

По его словам, в Новой Каховке уровень упал воды. "В Новокаховском городском округе вода спала на 2,5 м, до отметки 9,5 м", - написал Сальдо.