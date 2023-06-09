В Тамбове День России отметят без фейерверка и приглашенных артистов

Также пресс-служба правительства региона сообщила, что пройдет несколько мероприятий на разных площадках города

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Празднование Дня России и Дня города в Тамбове 12 июня пройдет без запуска фейерверка и массовых мероприятий с приглашением артистов. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства Тамбовской области.

"В областном центре 12 июня - это еще и День города Тамбова. <…> В администрации города Тамбова отметили, что в этом году принято решение об отказе от больших массовых мероприятий с приглашением артистов и запуска фейерверка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что мероприятия, посвященные Дню России, начнутся с 10 июня, в Тамбове проведут несколько акций и мероприятий, в том числе онлайн. Например, в городе проведут акцию "Российский триколор" по раздаче ленточек-триколора, представители молодежных и волонтерских организаций, студенты проведут флешмоб - нарисуют на асфальте гигантскую карту России. В День города на всех основных площадках Тамбова, в Парке культуры и отдыха, Олимпийском парке, на площадке у ДС "Кристалл", Площади музыки, на набережной, в скверах Петрова, Державина, в Парке Победы будут организованы праздничные концерты, флешмобы, выставки, спортивные мероприятия, фестивали. "Безусловно, самым массовым и ярким событием будет XI Международный фестиваль духовых оркестров имени Агапкина и Шатрова", - приводит пресс-служба слова глава Тамбовской области Максима Егорова.

Ранее пресс-служба администрации Тамбова сообщала, что День города Тамбова пройдет в новом формате в том числе из-за соблюдения норм безопасности.