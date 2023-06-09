Манчестерский университет сообщил об утечке данных студентов в результате кибератаки

По словам одного из руководителей образовательного учреждения Патрика Хэкетта, вуз сотрудничает с различными британскими ведомствами по этому вопросу

ЛОНДОН, 9 июня. /ТАСС/. Персональные данные студентов Манчестерского университета с большой долей вероятности были утеряны в результате кибератаки на вуз. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении одного из руководителей образовательного учреждения Патрика Хэкетта.

"К сожалению, я вынужден поделиться новостями о том, что Манчестерский университет стал жертвой киберинцидента. Было подтверждено, что неуполномоченным лицом был получен доступ к некоторым нашим системам, и данные, вероятно, были скопированы. Наши штатные эксперты и сотрудники внешних служб поддержки круглосуточно работают над устранением последствий этого инцидента", - сказал он.

Хэкетт подчеркнул, что вуз, в котором обучаются около 45 тыс. студентов, также сотрудничает с различными британскими ведомствами по этому вопросу, в том числе с Управлением комиссара по информации, Национальным центром кибербезопасности и Национальным агентством по борьбе с преступностью.