Грета Тунберг проводит последнюю школьную забастовку за климат

Активистка при этом отметила, что продолжит принимать участие в протестах

СТОКГОЛЬМ, 9 июня. /ТАСС/. Шведская экологическая активистка Грета Тунберг, основательница движения Fridays for Future ("Пятницы во имя будущего"), участвует в своей последней школьной забастовке в защиту окружающей среды. Об этом Тунберг сообщила в пятницу.

"251-я неделя школьных забастовок. Сегодня я оканчиваю школу, из-за чего больше не смогу бастовать за климат. Поэтому это моя последняя школьная забастовка", - написала Тунберг в Twitter. При этом 20-летняя активистка отметила, что продолжит принимать участие в протестах, хотя технически это будут уже не школьные забастовки. "Борьба только началась", - написала она.

Тунберг начала протестовать в августе 2018 года, когда вышла на забастовку возле шведского парламента с плакатом "Школьная забастовка за климат". Ее действия легли в основу общественного движения Fridays for Future, в рамках которого школьники и студенты по пятницам вместо занятий выходили на забастовки, требуя от властей прилагать больше усилий в борьбе с изменением климата. В том же году Тунберг выступила на конференции ООН по климатическим изменениям. Активистка четыре раза была номинирована на Нобелевскую премию мира, а также была названа человеком года по версии американского журнала Time в 2019 году, став самым молодым обладателем этого титула в истории.