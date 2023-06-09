В Москве запустили туристический гид для молодежи

В общей сложности в гид вошло свыше 200 объектов

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Гид с наиболее интересными для молодежи локациями Москвы опубликовали в цифровом виде на сайте издания "Афиша Daily". Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"К летнему сезону в Москве появился туристический гид для молодежи. Это совместный проект комитета по туризму, комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы и издания Афиша Daily. В него вошли самые интересные и яркие локации города: музеи и креативные кластеры, кафе и рестораны, открытые бассейны и парки, летние кинотеатры и многое другое. Он уже доступен в цифровом формате, а вскоре получит и печатную версию в виде карты", - значится в сообщении.

Уточняется, что гид в цифровом формате можно найти на специальной странице сайта издания "Афиша Daily". "Он поможет узнать о самых интересных музеях, выставках, фестивалях и концертах, ради которых стоит приехать в Москву. Путеводитель также расскажет о местах для досуга и развлечений - от торговых центров до бассейнов, общественных пространствах, барах и ресторанах Москвы. Подборка столичных отелей поможет выбрать, где остановиться, а если в поездке придется поработать или организовать встречу, то здесь же можно получить информацию о лучших столичных коворкингах. В общей сложности в гид вошло более 200 объектов, среди которых можно найти много необычных мест", - добавили в комитете.

Промокоды от партнеров проекта, которые также можно найти в гиде, дадут скидки на некоторые развлечения в Москве. Так, поездка на двухэтажном экскурсионном автобусе станет дешевле на 20%, а с 25 июня можно будет сэкономить 10% во время прогулки на речных трамвайчиках. Особые предложения в меню для путешественников приготовили и столичные бары. Подробнее ознакомиться с условиями акций можно в цифровой версии гида.

"Летом молодежный гид Москвы дополнят и печатной версией в формате складной карты. Ее основой станут четыре уникальных тематических маршрута. "Старомосковский с элементами современности" расскажет об окрестностях Цветного бульвара и Сретенки, "Гедонистический" - о районе Китай-города, "Культурно-урбанистический" проведет по музеям и архитектурным памятникам Басманного района, а "Музейно-просветительский" станет самым культурным и предложит отправиться от парка "Зарядье" до музея Востока. Карта также будет содержать QR-код со ссылкой на цифровую версию", - анонсировали в комитете.

Карты будут распространяться бесплатно в туристско-информационных центрах, отелях, на музыкальных фестивалях и других мероприятиях в Москве и регионах России. "Гид призван рассказать молодежной аудитории о возможностях для доступного активного и культурного отдыха в столице и будет актуален в течение всего летнего сезона с июня по сентябрь", - заключили в пресс-службе Комитета по туризму Москвы.