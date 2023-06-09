Путин в День России вручит госпремии за 2022 год

Лауреатами стали, в частности, создатели фильма "Вызов"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в День России по традиции вручит государственные премии, сообщается на сайте Кремля.

"Вручение государственных премий традиционно пройдет в День России, 12 июня", - говорится в сообщении.

Ранее на пресс-конференции в ТАСС были объявлены имена лауреатов за 2022 год. Их огласили помощник президента Андрей Фурсенко, советник главы государства Владимир Толстой и председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Среди лауреатов - создатели фильма "Вызов": актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Также госпремии удостоены директор киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров - за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности; художники-реставраторы Андрей Голубейко и Александра Орловская - за восстановление полотна Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года".

Президент благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы", член СПЧ Ольга Демичева отмечена за заслуги в области правозащиты. Зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, руководитель департамента ОНФ Юлия Зимова, курирующая социальную помощь новым регионам, получила премию за достижения в благотворительной деятельности. Лауреатом стала и Александра Пермякова - руководитель Русского народного хора имени М. Е. Пятницкого. Ее наградили за вклад в сохранение и развитие традиций народного искусства.

Также премии удостоены несколько коллективов ученых - за разработки в области лечения рака, в сфере перинатологии и репродуктивной медицины, а также в атомной отрасли.

О госпремии

Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 млн рублей), лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.

В настоящее время ежегодно присуждаются госпремии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности. Каждой премии может быть удостоен как один соискатель, так и коллектив не более чем из трех человек. В этом случае денежное вознаграждение делится поровну между лауреатами.