В Киево-Печерской лавре впервые пройдет панихида по Ивану Мазепе

Гетман был предан анафеме Русской православной церковью за государственную измену

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Панихида по гетману Ивану Мазепе, который Русской православной церковью был предан анафеме за государственную измену, будет впервые проведена в Киево-Печерской лавре. Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины.

"11 июня 2023 года в День Всех Святых во Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры <...> впервые в истории Киево-Печерской лавры будет отслужена панихида по <...> гетману Ивану Мазепе, который за нежелание повиноваться Московии еще при жизни был подвергнут анафеме российской имперской церковью", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Ведомство отмечает, что богослужение пройдет по случаю 325-летия освящения храма. МКИП подчеркивает, что Всехсвятская церковь была построена на средства Мазепы.

Сообщается также, что по инициативе министерства при поддержке офиса ЮНЕСКО на Украине будет объявлено о начале реставрационных работ в церкви Всех святых, а также презентован новый проект - музейный центр "Гетман Иван Мазепа и его эпоха".

Власти Украины, которые активно проводят курс на вытеснение канонической Украинской православной церкви (УПЦ), поставили задачу отобрать у УПЦ Киево-Печерскую лавру и передать ее так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических церковных структур. ПЦУ, не признанная ни Русской, ни Украинской православными церквами, впервые в этом году на Рождество, Крещение и Пасху проводила службы в главном храме Киево-Печерской лавры - Успенском соборе. В марте власти разорвали с УПЦ договор аренды всей Киево-Печерской лавры и требуют от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять незаконные требования и в настоящее время ждут решения суда.

Иван Мазепа

Иван Мазепа - военный и политический деятель конца XVII - начала XVIII веков, гетман Левобережной Украины под протекторатом Российского государства, сподвижник Петра I. В ходе Северной войны, посчитав, что Петр I проигрывает, перешел на сторону шведского короля Карла ХII. За измену присяге в России он был предан гражданской казни с лишением полученных титулов и наград. Русская православная церковь предала Мазепу анафеме за нарушение данной на Евангелии присяги на верность русскому царю, а также за то, что он позволил осквернять православные храмы шведским солдатам.

В 2008 году занимавший тогда пост президента Украины Виктор Ющенко издал указ об установке памятников гетману Мазепе в Киеве и Полтаве и заявил, что постарается сделать все для снятия с него анафемы. После госпереворота 2014 года именем Мазепы стали называть улицы, его портрет изображен на купюре и монете в 10 гривен, введенных в обращение в 2020 году. В августе 2022 года президент Украины Владимир Зеленский присвоил имя Ивана Мазепы строящемуся в Турции украинскому корвету.