Роскомнадзор заявил, что регистрация через портал госуслуг упрощает эту процедуру для СМИ

Замначальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций ведомства Максим Виноградов сообщил, что форма подачи заявок на регистрацию и лицензирование через портал "Госуслуги" сокращает время этой процедуры

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор рекомендует СМИ проходить регистрацию и лицензировать телерадиовещание через портал госуслуг, так как процесс в этом формате проходит быстрее, чем на бумаге, сообщил в пятницу замначальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Максим Виноградов.

"Мы большое внимание сейчас уделяем как федеральный орган исполнительной власти работе с порталом госуслуг. <…> Задача сделать так, чтобы портал был удобным для тех услуг, которыми мы занимаемся, это, в первую очередь, регистрация средств массовой информации и лицензирование телерадиовещания. Мы считаем, что то, что там сделано сейчас, удобнее, чем происходит на бумаге, поэтому всячески вам эту историю рекомендуем", - сказал он на конференции "Локальное радио: инновации и перспективы", которая проходит в Сочи.

Как отметил Виноградов, форма подачи заявок на регистрацию и лицензирование через портал "Госуслуги" сокращает время этой процедуры. "Один из критериев, по которому можно оценить удобство <...>, это сокращение срока рассмотрения заявок, которые приходят с портала госуслуг. Напомню, что и регистрация СМИ, и лицензирование телерадиовещания - это 30 рабочих дней. Если это 30 на бумаге, то 15-25 в электроном виде", - добавил он.

Ранее сообщалось, что для заявлений от СМИ на лицензирование телерадиовещания, которые подаются через портал госуслуг, срок рассмотрения был сокращен с 45 до 25 рабочих дней, а в некоторых случаях до 15.