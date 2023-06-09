На конкурс "Дальний Восток - земля приключений" поступило более 300 заявок

Автор лучшего путешествия выиграет 3 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 9 июня. /ТАСС/. Российские туристы прислали на конкурс "Дальний Восток - земля приключений" уже 364 заявки. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба полномочного представительства президента России в Дальневосточном федеральном округе.

"Через сайт путешественникдв.рф в оргкомитет конкурса "Дальний Восток - земля приключений" поступило 364 заявки из 41 региона, из них 97 заявок (27%) от жителей регионов, не входящих в Дальневосточные федеральный округ. Больше всего заявок поступило о путешествиях на Камчатку (96), в Сахалинскую область (86) и Приморье (83)", - говорится в сообщении.

Суть конкурса в том, что путешественники по регионам ДФО могут прислать в оргкомитет отчет о своем опыте посещения дальневосточной природы. Жюри выберет лучшие работы в четырех разных номинациях: пешее путешествие, водное путешествие, зимнее путешествие и гран-при. Автор лучшего путешествия получит 3 млн рублей.

Как отмечает полпредство, турпоток на Дальний Восток в 2022 году составил 4,83 млн человек, что на 50% больше, чем в 2022 году. В тройку регионов - лидеров по туризму вошли Приморский край (1,42 млн туристов или 29% всех турпоездок), Республика Бурятия (0,67 млн туристов или 14%) и Камчатский край (0,62 млн туристов или 13%).

"Пока у нас по-прежнему не хватает комфортных мест для размещения, но в моем понимании есть два вида туризма. Первый - когда ты приезжаешь в гостиницу и выезжаешь на какие-то экскурсии. Но мне нравится другой вид туризма, когда выезжаешь в лес, на реку, путешествуешь, сплавляешься. По второму виду туризма мы и объявили конкурс "Дальний Восток - земля приключений", - цитирует пресс-служба вице-премьера, полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева.