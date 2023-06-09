В службе печати Ватикана сообщили об улучшении состояния Папы Римского после операции

Понтифик уже приступил к работе

ВАТИКАН, 9 июня. /ТАСС/. Состояние Папы Римского Франциска, которому в среду была проведена полостная операция на брюшной полости под общим наркозом, постепенно улучшается, он приступил к работе. Об этом сообщила в пятницу служба печати Святого престола.

"Врачи сообщают, что клиническая картина [понтифика] постепенно улучшается, - говорится в сообщении. - После завтрака Его Святейшество <...> провел большую часть утра в кресле. Он читал газеты и снова приступил к работе".

Ожидается, что 86-летний понтифик проведет в больнице имени Агостино Джемелли несколько дней. Ранее было объявлено о приостановлении всех его аудиенций до 18 июня. Пока неизвестно, когда он сможет принять кардинала Маттео Дзуппи, назначенного его спецпосланником по украинскому урегулированию и недавно вернувшегося из Киева. Как заявил сам Дзуппи, только после встречи с Папой Франциском будут определены его дальнейшие шаги.

После окончания хирургического вмешательства, которое продлилось три часа, оперировавший понтифика хирург Серджо Альфьери сообщил, что "операция и общая анестезия прошли без осложнений". Операция понадобилась из-за "ущемленной послеоперационной грыжи, вызывающей рецидивирующие, болезненные и ухудшающиеся субокклюзионные синдромы". Операция включала лапаротомию (надрез брюшной полости) и пластику брюшной стенки с протезированием.

Чуть менее двух лет назад Франциск перенес операцию по поводу дивертикулярной болезни кишечника. Тогда он провел в больнице 10 дней.