В Кабардино-Балкарии пятерых жителей посмертно наградили орденами Мужества

Награды вручили родственникам погибших в СВО военнослужащих

НАЛЬЧИК, 9 июня. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков передал родственникам пятерых погибших при выполнении воинского долга в ходе СВО жителей региона ордена Мужества. Их удостоили наград посмертно, сообщил в пятницу Казбек Коков.

"Сегодня передал государственные и ведомственные награды семьям наших военнослужащих - героев, погибших при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции. Указом президента России за мужество, отвагу и самоотверженность орденами Мужества награждены (посмертно) Мурад Идрисович Гаджиев, Кантемир Харитонович Дохов, Мурат Муаедович Дышеков, Андрей Васильевич Котов, Асад Расулович Уянаев", - написал Коков в своем Telegram-канале.

Они с честью и достоинством исполнили свой воинский долг, защищая безопасность нашего Отечества, подчеркнул руководитель региона. "Гордимся и глубоко скорбим вместе с родными и близкими. Благодарим матерей и отцов за воспитание достойных сыновей, имена наших воинов навсегда останутся в наших сердцах, в истории воинской славы Кабардино-Балкарии и России", - добавил он.